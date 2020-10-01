20 сентября 2020 года на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове состоялась торжественная передача оцифрованных архивных материалов, собранных за 20 лет настоятелем воинского храма святого Александра Невского протоиереем Олегом Тэором о десантниках 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, героически погибших при исполнении своего воинского долга, сообщает сайт Псковской епархии.

В мероприятии приняли участие настоятель воинского храма святого благоверного Великого князя Александра Невского Пскова, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России, почетный гражданин города Пскова митрофорный протоиерей Олег Тэор; настоятель подворья Псково-Печерского монастыря города Пскова иеромонах Анатолий (Донцу); командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Сердюков; командный состав 76-й Черниговской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии ВДВ; сотрудники подворья Псково-Печерского монастыря.

Перед началом передачи архивных материалов ко всем собравшимся обратился командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, который поблагодарил духовенство Псковской епархии и всех, кто принимал участие в оцифровке архивных материалов о воинах 6-й роты псковских десантников, а также особо подчеркнул важность увековечивания памяти героев, сложивших свои жизни, защищая целостность и безопасность своей Отчизны.

Затем командующий ВДВ принял из рук протоиерея Олега Тэора твёрдотельный накопитель с архивными материалами, в оцифровке которых по благословению и при содействии отца Олега приняли участие сотрудники подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове. В архив вошли многочисленные письма, статьи, фотографии, публикации и другие материалы, посвящённые погибшим воинам 6-й роты Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Генерал-полковник Андрей Сердюков поблагодарил отца Олега за кропотливый сбор и бережное сохранение архивных данных и вручил ему благодарственную грамоту. Затем благодарственными грамотами были награждены все, кто принимал участие в переведении архивов на электронный носитель.

Также в сопровождении отца Олега и иеромонаха Анатолия генерал-полковник Андрей Сердюков посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы на Подворье Псково-Печерского монастыря.

Русская линия