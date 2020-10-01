​​​​​​​Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с критикой в адрес законопроекта об изъятии детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью…

28 сентября 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Государственной Думы В. Володину письмо, в котором призвал организовать широкое общественное обсуждение законопроекта № 986 679−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающегося регулирования изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель обратил внимание, что «проблема необоснованного изъятия детей у их родителей является очень серьезной», и «Русская Православная Церковь неоднократно обращала внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной защиты граждан от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в том числе и под предлогом защиты прав детей), борьбы с нередко встречающимся административным произволом органов опеки и попечительства и идеей усиления роли суда в принятии решений, затрагивающих интересы семьи».

В связи с этим Его Святейшество выразил уверенность, что принятие указанного законопроекта «сопряжено с определёнными рисками». «Требование экстренного решения суда по изъятию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. Как известно из правоприменительной практики, судебный пересмотр судебного же решения более затруднён, чем судебный пересмотр административного решения органа опеки. Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки».

«Данное законодательное предложение уже вызвало беспокойство широкой общественности: под требованием не допускать принятия этого закона подписались несколько десятков тысяч человек. Комиссия Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей пришла к выводу о необходимости существенной доработки закона. <…> Принимая во внимание изложенное, прошу Вас организовать широкое общественное обсуждение законопроекта № 986 679−7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом», — заключил Патриарх Кирилл.

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