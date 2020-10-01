Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2020

Патриарх Сербский Ириней: Если бы не наши русские братья, мы бы строили собор святого Саввы ещё 100 лет
Предстоятель Сербской Православной Церкви выразил благодарность России за помощь в строительстве кафедрального собора в Белграде…

Президент Сербии Александр Вучич вместе с Патриархом Сербским Иринеем посетили храм Святого Саввы в Белграде«Думаю, собор святого Саввы будет предметом гордости для нас и всего христианского мира, особенно, когда будут закончены мозаики, выполненные в традициях византийского искусства», — заявил Патриарх Сербский Ириней, комментируя скорое завершение строительства величественного храма в Белграде, сообщает Православие.Ru.

До конца октября 2020 года должны быть закончены все работы над внутренним убранством храма. «Конечно, в этом деле большая заслуга принадлежит нашим русским братьям, потому что если бы они не взялись за эту работу, мы бы его не закончили за 100 лет», — подчеркнул Предстоятель Сербской Церкви.

Патриарх Ириней считает, что храм будет чудом архитектуры и строительства и станет духовным и культурным центром Белграда.

Русская линия

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Патриарх Сербский Ириней: Если бы не наши русские братья, мы бы строили собор святого Саввы ещё 100 лет
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