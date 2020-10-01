Путин, Трамп и Макрон в совместном заявлении потребовали остановить военные действия в Карабахе…

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Карабахе, выпустили согласованное заявление, потребовав от двух противоборствующих сторон прекратить военные действия, сообщает РИА Новости.

В документе главы государств решительно осуждают эскалацию в регионе и призывают к немедленному прекращению огня и к возобновлению переговоров без предварительных условий.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — подчеркивается в обращении.

Путин, Трамп и Макрон также заявили, что скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.

Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе, заявил сегодня, что продолжит обмениваться информацией с российским и американским коллегами по ситуации в Карабахе.

«Мы договорились с президентом (Дональдом) Трампом и президентом (Владимиром) Путиным обмениваться информацией, которой будем владеть по этой ситуации», — сказал президент Франции.

Принятое заявление по Карабаху должно быть услышано в Баку и Ереване, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас для всего мирового сообщества самое важное — добиться прекращения огня в зоне противостояния.

Слуцкий подчеркнул, что всем сторонам конфликта надо прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров.

Депутат напомнил, что силового решения конфликта не существует, в противном случае пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона.

«Депутаты Госдумы подтверждают свою готовность выступить с посреднической миссией по возврату к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Впрочем, пока стороны не демонстрируют никакого желания прекращать военные действия. Крайне агрессивно настроена и Турция, которая поддерживает Азербайджан.

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