РПЦЗ: Несмотря на коронавирус, богослужения в наших храмах будут продолжаться, а причащение духовенства и мирян будет совершаться обычным порядком

29 сентября 2020 года в дистанционном формате под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось очередное заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

В заседании приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней и епископ Манхэттенский Николай.

Открывая заседание, владыка Иларион предложил совершить молитвенное поминовение ряда иерархов Русской Зарубежной Церкви, скончавшихся в разные годы в сентябре и октябре. Затем митрополит Иларион поздравил митрополита Марка с наступающим 40-летием епископской хиротонии и пожелал Его Высокопреосвященству помощи Божией в дальнейших архипастырских трудах в Германии.

Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл доложил о положении дел в Калифорнии, до сих пор страдающей от пожаров, и испросил молитв о своей пастве у Преосвященных участников заседания.

Повестка дня была заранее разослана членам Архиерейского Синода и одобрена ими.

Архимандрит Роман (Красовский), докладывая о жизни святых обителей, храмов и Вифанской школы, входящих в состав Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме, сообщил, что израильское правительство вновь ужесточило карантинные меры. Святые обители на Елеоне, в Русской Гефсимании и на Фаре живут своей монастырской жизнью, продолжая совершать богослужения без участия паломников. Вифания закрыта, однако архимандрит Роман успел направить в общину Воскресения Христова одного из клириков миссии, который совершает там богослужения, окормляя монашествующих и учениц школы-интерната. В настоящее время миссией готовится онлайн-конференция, посвященная столетию ее окормления заграничной частью Русской Церкви и митрополиту Анастасию (Грибановскому), много потрудившемуся ради сохранения церковного достояния на Святой Земле. В следующем году миссия собирается отметить столетие перенесения на Святую Землю мощей преподобномучениц Алапаевских — великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. Окончательное решение по срокам проведения этих торжеств будет принято на одном из грядущих заседаний Архиерейского Синода.

По завершении доклада архимандрита Романа участники заседания заслушали рапорт Н.А. Охотина по юридическим и имущественным вопросам. Затем члены Архиерейского Синода рассмотрели различные административно-хозяйственные вопросы, а также ходатайства Преосвященных архипастырей, представивших ряд клириков и мирян своих епархий к церковным наградам.

Рассмотрев вопросы, связанные с монашеской жизнью, межправославными отношениями, пополнением клира и епископата, архипастыри коснулись проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, а также различного рода затруднениями, возникающими в связи с пандемией, в том числе ущемлением религиозных прав верующих в некоторых странах, окормляемых Русской Зарубежной Церковью.

Обращаясь по просьбе членов Архиерейского Синода к клиру и пастве Русской Зарубежной Церкви в марте с.г., митрополит Восточно-Американский Иларион наставлял: «Нынешняя глобальная вспышка коронавируса доминирует во всех новостях, каждый день сообщают о новых случаях. Тем не менее, богослужения в наших храмах будут продолжаться, а причащение духовенства и мирян будет совершаться обычным порядком. Во всем остальном прошу принимать разумные меры предосторожности, придерживаясь здравого смысла и рекомендаций местных органов власти, чтобы сохранить здоровье людей и остановить распространение вируса. Если вы испытываете симптомы, напоминающие простуду, или встречались с больными, пожалуйста, подумайте о своих ближних, воздержитесь от посещения храма и помолитесь у себя дома. Самое главное в эти дни — сохранять спокойствие и внутренний мир, доверившись Богу. Пусть Господь помогает нам не только верить в Него, но и доверять Ему, Его водительству, чтобы не терять присутствия духа и поступать благоразумно».

В открытом письме, направленном губернатору американского штата Калифорния в начале июля с.г., архиепископ Сан-Францисский Кирилл выразил протест в связи с запретом хорового пения в храмах Калифорнии, назвав эту меру дискриминационной. На приходах и в монастырях Западно-Американской епархии духовенство и прихожане строго следовали всем санитарным мерам, вводимым местными властями. «Несмотря на то, что они были лишены умилительных богослужений Великого поста и радостного торжества святой Пасхи, наши прихожане с пониманием отнеслись к нашим распоряжениям, „виртуально“ присутствуя в храмах. Однако теперь мы видим противоречие в том, что сплошь и рядом проходят массовые акции протеста, на которых нарушаются абсолютно все меры предосторожности, но запрещено хоровое пение, совершаемое во время богослужения, при соблюдении всех правил», — говорится в письме Его Высокопреосвященства. По мнению секретаря Архиерейского Синода, ситуация «с явной дискриминацией и лицемерием» в штате Калифорния напоминает «времена безбожных гонений в СССР».

Летом нынешнего года председатель Архиерейского Синода обратился с архипастырским посланием к клиру и пастве подведомственных Его Высокопреосвященству Восточно-Американской и Австралийско-Новозеландской епархий. В послании, распространявшемся и в других епархиях Русской Зарубежной Церкви, владыка Иларион призвал «настоятелей приходов и монастырей, открывающих храмы для общественных богослужений, следовать санитарным нормам и всем правилам местных органов власти, помня, что первые христиане, несмотря на гонения, всегда были законопослушными гражданами своих стран».

В ходе братских дискуссий по этой теме, проходящих на заседаниях Архиерейского Синода, архипастыри поделились опытом служения, окормления паствы и церковного разрешения проблем и затруднений, возникающих в условиях пандемии.

Русская линия