Президент России Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Такое поручение он дал по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает ТАСС.

«Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — сказал президент.

Владимир Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Глава государства потребовал представить доклад о том, «что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий на внешних рынках».

«Общая проблема для отрасли — недостаточный объем и качество лесохозяйственных мероприятий, которые призваны сберечь наши леса, обеспечить их защиту и воспроизводство, охрану от пожаров», — полагает президент. На его взгляд, «ресурсов — как финансовых, так и кадровых — на решение этих задач хронически не хватает, что напрямую сказывается на состоянии лесов и перспективах отрасли».

Путин заявил, что ждет конкретные и окончательные «предложения по решению ключевых проблем лесного хозяйства России, как создать условия для его долгосрочного комплексного развития».

Вырубка леса в большинстве регионов России продолжается сугубо архаичными, варварскими методами, обратил внимание президент. По его словам, лес является природным достоянием России, однако «в отечественном лесном комплексе <…> много остается острых системных проблем, и это очевидно».

"<…> В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов", — заметил Путин. По его словам, главенствующим принципом в этой сфере остается «любой ценой взять объемы, а после — хоть трава не расти». «И не растет — ни трава, ни лес не растет. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причем зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать, варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, происходящее в лесной отрасли «вообще ни в какие ворота не лезет». «Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли», — указал президент.

Он назвал критику общественных организаций и экологов к уровню и качеству работы властей по лесному комплексу справедливой. Путин отметил, что по итогам совещания будет подготовлен перечень поручений с учетом конструктивных предложений по исправлению ситуации.

Президент также считает необходимым расширить задачи лесного надзора и ввести должность государственного лесного инспектора в регионах. «Предлагаю ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор также распространить на транспортировку, хранение и переработку древесины», — сказал глава государства.

По его словам, «все эти вопросы требуют аккуратного, взвешенного подхода к перераспределению полномочий между уровнями власти». «Но это надо делать. Прошу правительство в течение 2021 года отработать их в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего обсудим распространение такой практики на всю страну», — сказал Путин.

Путин предложил ввести институт административного обследования лесных участков, призвав широко использовать для этих целей дистанционные методы зондирования и беспилотники.

Президент поручил организовать учет древесины и сделок с ней в единой системе, которая заработает с 1 января 2021 года в пилотном режиме, а с 1 июля станет обязательной.

Президент поручил с 1 января 2021 года запустить программу льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины. Глава государства отметил, что речь идет о специальной программе модернизации на базе Фонда развития промышленности, предусмотренной для предприятий малого и среднего бизнеса в этой сфере.

Владимир Путин предложил полностью запретить вывоз из страны кругляка хвойных пород с 1 января 2022 года. «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал глава государства. «Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — подчеркнул Путин, заметив, что этот вопрос поднимался неоднократно.

Путин также предложил запретить компаниям нахождение на участках с лесозаготовительной техникой, если у них нет права на хозяйственное использование леса. «Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено», — сказал Путин.

Президент предложил подумать над прозвучавшим предложением по поводу изъятия этой техники, ее конфискации. «Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, «кругляк», — заключил президент.

Что мешает российским властям навести порядок в этой отрасли, остаётся загадкой. Все решения, которые озвучил Владимир Путин, должны были быть приняты и реализованы ещё вчера. Однако, лучше поздно, чем никогда.

Русская линия