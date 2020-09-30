Протоиерей Владимир Вигилянский: Я работал рядом с двумя Патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов у них нет и не было

Никаких многомиллиардных состояний у Патриархов Русской Православной Церкви нет и не было, к роскоши в Русской Православной Церкви стремится лишь «узкая прослойка» духовенства, заявил в интервью РИА Новости бывший пресс-секретарь Патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в многомиллиардное состояние Патриарха Кирилла, священник заметил, что «патриаршие миллиарды — это не предмет веры». «Если бы они были, то могущественные клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы. Я работал рядом с двумя Патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов нет и не было, нет личных (не церковных) вилл, резиденций и самолетов», — сказал отец Владимир.

По его словам, после смерти Патриарха Алексия II (1990−2008), про которого ходили самые разные слухи, была организована комиссия по описи и передаче имущества новому Предстоятелю.

«Обнаружилась двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая появилась исключительно для прописки — таковы были реалии при советской власти. Такие же комиссии создавались после смерти Патриархов Алексия I и Пимена. Такая же процедура была по передаче имущества ОВЦС, председателем которого был митрополит Кирилл, ставший в 2009 году Патриархом. А ведь про него писали, что он владеет четырехэтажным особняком на территории Даниловского монастыря», — сказал священнослужитель.

В целом он отметил, что «стремление к роскоши и обрастанию дорогими аксессуарами свойственно очень узкой прослойке священнослужителей», и «в каждом конкретном случае надо разбираться».

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