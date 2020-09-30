Американский видеосервис Netflix вынужден был перенести несколько мультипликационных сериалов в России из детского раздела во взрослый из-за того, что в нём содержится откровенная пропаганда содомии и половых извращений, сообщает Интерфакс.

В компании напомнили, что работающие в России онлайн-кинотеатры обязаны по закону устанавливать возрастное ограничение 18+ на контент с содержанием содомии.

В детском разделе Netlix для пользователей доступен контент с рейтингом 13+ или ниже. «Контент с рейтингом выше этого не будет доступен в детском разделе», — разъяснили в пресс-службе комапнии.

Ранее пользователи сервиса обратили внимание, что ряд мультсериалов на Netflix в России исчезли из детской подборки и теперь имеют рейтинг 18+, хотя в других странах рейтинг у них ниже. Речь идёт о ряде «детских шоу», в частности — «Кипо и эра чудесных зверей», «Шира и непобедимые принцессы», «Принц Драконов» и «Вселенная Стивена», которые доступны на Западе с пометкой 6+ и чуть выше в разделе Netflix for Kids.

Российским родителям следует обратить внимание, что показывать продукцию видеосервиса Netflix детям небезопасно.

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