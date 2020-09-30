|Сводка новостей от 30 сентября 2020
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Владимир Легойда: Американская дипломатия откровенна в своей простоте: Госдеп открыто говорит, что используют Фанар в своих интересах
Протоиерей Владимир Вигилянский: Я работал рядом с двумя Патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов у них нет и не было
Иерей Феодор Лукьянов: «Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей»
Отец Богдан Полевой: Этот памятник знаменует собой начало работы по возрождению храма
Лучше поздно, чем никогда
Этот день в Русской истории