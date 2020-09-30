Памятный знак в честь первого петербургского храма — Троице-Петровского собора — был установлен и освящен 30 сентября на Троицкой площади. Освящение совершил настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» иерей Богдан Полевой. В торжестве приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает ИА «Вода живая».

Создание памятного знака начало по инициативе Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге и при поддержке «Газпрома». Автор — известный российский скульптор Павел Шевченко — работал над памятным знаком в течение года.

Алексей Миллер на церемонии открытия отметил, что «Газпром» и администрация Санкт-Петербурга много делают для сохранения исторической памяти и восстановления культурно-исторического наследия. Троице-Петровский собор, в честь которого открыт знак, долгое время был кафедральным собором столицы Российской империи. Открытие памятного знака открывает собою ряд мероприятий к знаменательной дате — празднованию 350-летия со дня рождения Императора Петра Великого, которое мы отметим 9 июня 2022 года.

Представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Филипп Грибанов подчеркнул, что памятный знак на месте, где стоял первый петербургский собор, не позволит ему бесследно исчезнуть из истории Санкт-Петербурга. Вместе с установкой памятного знака фонд отреставрировал ограду у Александровского парка с восстановлением утраченных элементов. В настоящее время отреставрированное ограждение установлено со стороны Троицкого моста у Каменноостровского проспекта и Троицкой площади. Филипп Грибанов добавил, что фонд инициировал воссоздание Борисоглебской церкви на Синопской набережной, готовит документацию для рассмотрения проекта воссоздания колокольни Смольного монастыря.

«Это событие невозможно переоценить, — сказал иерей Богдан Полевой. — Для всех верующих Санкт-Петербурга место первого храма в нашем городе является знаковым. После распада Советского Союза неоднократно были предприняты попытки по воссозданию и увековечиванию храма. Вместе с Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, с которым мы активно сотрудничаем, мы поставили себе задачу вывести воссоздание храма на новый уровень. Но процедура получения разрешительной документации весьма серьёзная и требует не одного года. Останавливаться мы, конечно же, не будем. Будем стараться в этом направлении работать и дальше, будем ждать изменений в законодательстве, стараться сами влиять так или иначе на это. Сегодня важно было обозначить для жителей и гостей нашего города это памятное святое место, с которого начиналась духовная жизнь нашего города. Памятник получился на славу и ознаменовал начало работы по возрождению храма. Сегодня состоялось его освящение — мы все испытываем духовную радость. Для петербуржцев это на самом деле очень значимый момент!»

О творческом процессе рассказал скульптор Павел Шевченко: «Передо мной стояла задача сделать памятный знак таким, чтобы любой человек, увидев его, оказался буквально внутри собора, окунулся в петровскую эпоху. Все изыскательские, архивные и прочие работы были сделаны уже до меня и опубликованы отдельной книгой. Выбрать архитектурное решение мне удалось, когда я попытался взглянуть на храм глазами самого Петра I, который, полный новых впечатлений, вернулся из Голландии. Я сам тоже был в тех местах и воспроизвел собственные впечатления от менталитета, культуры, архитектуры этой страны, оттолкнулся от них».

Памятник выполнен в бронзе и повторяет облик первоначального деревянного здания храма, сохранившегося на рисунках петровского времени. Основанием служит фрагмент гранитного валуна — осколка Гром-камня.

Петр I заложил первый храм Санкт-Петербурга в 1709 году, в нем же он принимал титул Императора. Собор стоял на месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Храм был снесён большевиками в 1933 году, несмотря на то, что находился под охраной как уникальный памятник архитектуры.

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