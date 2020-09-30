Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2020

Владимир Легойда: Американская дипломатия откровенна в своей простоте: Госдеп открыто говорит, что используют Фанар в своих интересах
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ прокомментировал заявления Майка Помпео, сделанные им в Греции…

Владимир ЛегойдаГосдепартамент США использует Константинопольского Патриарха Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, сам Патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства, заявил в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Представитель Русской Церкви указал на публикацию на сайте Госдепартамента США, в которой говорится, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил о договоренности «изучить возможность более тесного сотрудничества для преодоления вызовов, которые создаёт Россия посредством злонамеренного влияния, такого, как попытка использовать в своих интересах Православную Церковь».

«Американская дипломатия откровенна в своей простоте: используя Фанар в своих интересах с послевоенного времени, она намерена „бороться с влиянием“ любых других государств, которые не готовы выполнять волю государственного департамента, выраженную устами Константинопольского Патриарха», — написал Легойда в своем Telegram.

Он привел в пример вмешательство во внутренние дела Церкви на Украине, «когда США совместно с Константинопольским Патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего „добронамеренного“ политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев».

Русская линия

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Владимир Легойда: Американская дипломатия откровенна в своей простоте: Госдеп открыто говорит, что используют Фанар в своих интересах
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ прокомментировал заявления Майка Помпео, сделанные им в Греции...

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