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Сводка новостей от 30 сентября 2020

Иерей Феодор Лукьянов: «Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей»
При Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства создан Совет юристов…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства30 сентября 2020 года состоялась первая встреча Совета юристов, образованного при Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает Патриархия.Ru.

В Совет вошли специалисты в области российского и международного законодательства.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы защиты материнства и детства в современных условиях. Были рассмотрены перспективные направления работы для обеспечения защиты интересов родительского сообщества, традиционных семейных ценностей, жизни и здоровья семьи и детей.

Ранее новый глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов, говоря о задачах комиссии, отметил, что её деятельность должна быть шире представлена в регионах, а также в российском парламенте.

«Особое значение имеет сегодня повышение пастырской компетентности в такой пограничной области между правом и медициной области, как биоэтика. Для епархий у нас существует программа пастырских семинаров по самым актуальным биоэтическим вопросам, с которыми сталкиваются священнослужители, особенно городские, в повседневной практике. В частности, это вопросы ЭКО, покупки и продажи яйцеклеток, суррогатного материнства и другие», — заявил священник РИА Новости.

«Особое внимание в работе Комиссии будет уделено также взаимодействию с парламентариями по законопроектам в сфере семейных отношений, материнства и детства. Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей, укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и профилактике абортов», — отметил отец Феодор.

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Иерей Феодор Лукьянов: «Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей»
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