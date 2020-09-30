При Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства создан Совет юристов…

30 сентября 2020 года состоялась первая встреча Совета юристов, образованного при Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает Патриархия.Ru.

В Совет вошли специалисты в области российского и международного законодательства.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы защиты материнства и детства в современных условиях. Были рассмотрены перспективные направления работы для обеспечения защиты интересов родительского сообщества, традиционных семейных ценностей, жизни и здоровья семьи и детей.

Ранее новый глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов, говоря о задачах комиссии, отметил, что её деятельность должна быть шире представлена в регионах, а также в российском парламенте.

«Особое значение имеет сегодня повышение пастырской компетентности в такой пограничной области между правом и медициной области, как биоэтика. Для епархий у нас существует программа пастырских семинаров по самым актуальным биоэтическим вопросам, с которыми сталкиваются священнослужители, особенно городские, в повседневной практике. В частности, это вопросы ЭКО, покупки и продажи яйцеклеток, суррогатного материнства и другие», — заявил священник РИА Новости.

«Особое внимание в работе Комиссии будет уделено также взаимодействию с парламентариями по законопроектам в сфере семейных отношений, материнства и детства. Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей, укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и профилактике абортов», — отметил отец Феодор.

Русская линия