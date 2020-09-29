Власти США активно критиковали Ватикан за сотрудничество с Китаем, однако папа Римский счёл, что американцы суют нос не в свои дела…

Папа Франциск отказался встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание News247.gr.

По информации портала, после своего визита в Грецию Майк Помпео планирует посетить Ватикан «в знак протеста против продления двухлетнего соглашения между Католической церковью и Китаем» которое, по его словам, «поставит под угрозу моральный авторитет Церкви».

В ответ на эти слова, как утверждают греческие журналисты, папа Франциск отказался встретиться Помпео, который, однако, запланировал встречу с кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полем Галлахером.

Издание News247. gr утверждает, что папа Франциск назвал предстоящие президентские выборы в США причиной не встречаться с Помпео.

В издании напомнили, что Помпео утверждал, что Ватикану не следует возобновлять свое соглашение с Китаем из-за ситуации с правами человека в стране. По его словам, были «достоверные сообщения о принудительной стерилизации и абортах у мусульман и об издевательствах над католическими священниками и верующими».

Госдеп призвал Ватикан «дважды подумать» прежде, чем сотрудничать с Китаем. Однако, в Ватикане сочли, что американцы суют нос не в свои дела.

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