24 сентября 2020 года на Всехсвятском кладбище Тулы состоялась панихида у памятника выдающемуся церковному, научному и общественному деятелю Николаю Ивановичу Троицкому (1851−1920), сообщает Православие.Ru.

Николай Иванович Троицкий был известным историком-краеведом, основателем первого тульского губернского музея — Палаты древностей — и первого тульского научно-исторического общества — Историко-археологического товарищества, автором работ по истории культуры и археологии тульского края.

Соборную панихиду у памятника Н. И. Троицкому возглавил ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). В слове перед началом панихиды о. ректор отметил, что «Николай Иванович был очень скромным человеком, тружеником, являющим собой подлинный образец служения Церкви. Вклад этого человека в жизнь и деятельность не только нашей духовной школы, но и Тульской епархии в целом невозможно переоценить».

Молитвенно почтить память именитого земляка пришли преподаватели Тульской духовной семинарии и её воспитанники, представители музейного сообщества Тулы, опытные историки, краеведы и генеалоги. По окончании панихиды верующим была предложена поминальная трапеза.

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