Премьер-министр Венгрии заявил, что страны Центральной Европы не намерены такого допускать у себя и будут противиться западной идеологии «открытого мира»…

Виктор Орбан: Мультикультуризм и массовая миграция к 2050 году превратят пятую часть Европы в место, где проживают мусульмане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что К 2050 году 20 процентов населения Европы, за исключением России, будут мусульманами. Венгерский лидер считает, что увеличение количества мусульман в Европе станет результатом стремления Западной Европы к мультикультуризму и массовой миграции — позиции, которую Венгрия и Центральная Европа продолжают отвергать, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание Remix.news.

По словам премьера Венгрии, «сегодня кажется вероятным, что к 2050 году мы можем ожидать, что мусульманское населения в крупных западных городах будет преобладать».

Утверждение Орбана подтверждается данными Pew Research, согласно которым в течение следующих 30 лет мусульманское население Европы может утроиться до 76 миллионов.

«Самая большая угроза национальному самоопределению сегодня — это глобальная сеть сторонников открытого общества, которые стремятся отменить национальное управление. Цели сети Джорджа Сороса с неограниченными финансовыми и человеческими ресурсами ясны. Ускоряя миграцию, они создадут смешанную этническую принадлежность — Открытое общество, — чтобы разрушить процесс принятия решений на национальном уровне и передать его в руки мировой элиты», — считает Орбан.

По мнению Орбана, в результате позиции Западной Европы в отношении мигрантов, Центральная Европа все больше идет своим путем.

«Запад утратил свою привлекательность в глазах Центральной Европы, и то, как мы устраиваем свою жизнь, не кажется Западу очень желанным. В ближайшие годы нам необходимо сохранить единство Европы, признавая при этом, что у этой исторической тенденции нет никаких шансов на изменение. Они не могут навязать нам свою волю, и мы не можем сбить их с нынешнего интеллектуального и политического пути», — написал чиновник.

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