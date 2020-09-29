Болгарские власти отказываются пускать македонцев в ЕС, пока те не признают, что их республика исторически и лингвистически является частью Болгарии…

Болгария пытается преградить Северной Македонии путь в Евросоюз. Статус страны-кандидата на членство в содружество Скопье имеет с 2005 года. За 15 лет Северная Македония по очереди выполняла все условия для вступления. На этот раз новым препятствием стало требование Софии признать, что республика исторически и лингвистически является частью Болгарии, сообщает Газета.Ru.

Спор между соседними балканскими странами принимает европейские масштабы по мере приближения начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Диалог должен начаться уже в декабре, и позиция Болгарии значительно уменьшает шансы на успех.

После подписания Преспанского соглашения С Грецией власти Северной Македонии рассчитывали, что устранили последнее препятствие на пути к заветному членству в Евросоюзе и НАТО. Альянс упорство властей Северной Македонии вскоре оценил по достоинству. В марте этого года республика стала 30-м членом НАТО.

После вступления в НАТО Северная Македония надеялась, что вопрос полноправного членства в Евросоюзе решён. Однако она не ожидала вмешательства Болгарии за два месяца до начала переговоров по этому вопросу.

В августе София разослала остальным 26 членам ЕС шестистраничный документ — «Пояснительный меморандум об отношениях между Республикой Болгария и Республикой Северная Македония в связи с расширением, вступлением в ЕС и процессом стабилизации». Меморандум представляет позицию Болгарии по сразу нескольким историческим вопросам, ставшими предметом спора между Софией и Скопье. Центральное место в нём занимают «национальные и языковые интервенции, имевшие место в Северной Македонии после Второй мировой войны».

«Процесс присоединения Северной Македонии даёт её руководству реальную возможность разорвать связи с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии», — говорится в документе.

София считает, что «процесс расширения не должен узаконивать национальные и языковые интервенции предыдущих авторитарных режимов».

Согласно официальной болгарской исторической позиции, в Северной Македонии проживают этнические болгары, которые разговаривают на болгарском языке, однако им «промыли мозги» в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии. Во время правления Иосипа Броз Тито, македонцам была искусственно навязана новая «македонская идентичность и язык».

Во время Второй мировой войны Болгария оккупировала часть южной Югославии. В учебниках по истории Северной Македонии этот период называется «болгарской фашистской оккупацией». В Болгарии же этот период преподносится как освобождение «наших братьев».

Резолюция, единогласно одобренная болгарским парламентом, призывает Скопье не использовать термин «фашистская оккупация» и удалить аналогичные ссылки на памятниках страны.

В целом, такая позиция Болгарии не нова, и ещё в 2017 году был сформирован совместный исторический комитет. Тогда команда историков из обеих стран начала работу над урегулированием длинного списка спорных вопросов. Однако работа комитета была приостановлена в прошлом году — сначала из-за выборов в Северной Македонии, затем из-за пандемии COVID-19. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщают, что комитет попросту столкнулся с непреодолимыми разногласиями.

Теперь София требует, чтобы комиссия продолжила свою работу и пришла к каким-то результатам, иначе она заблокирует вступление Северной Македонии в Евросоюз.

Сам ЕС пока не занял ничью сторону. Германия, председательствующая в Совете Европы, призвала стороны урегулировать все нерешенные вопросы в рамках исторического комитета.

Русская линия