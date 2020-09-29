Священник периодически ложится в больницу на два-три дня, чтобы пройти курс реабилитации после перенесённого воспаления лёгких…

В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли сообщения о том, что батюшка попал в реанимацию

В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли сообщения ряда СМИ об экстренной госпитализации священника и его нахождении в реанимации, сообщает Интерфакс.

«Батюшка проходит плановое реабилитационное лечение после коронавируса, который перенес этой весной. Чтобы восстановить силы, он периодически ложится в больницу на два-три дня, чтобы пройти курс капельницы», — сообщил во вторник источник в близком окружении отца Димитрия.

Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи попал в реанимацию.

Недавно в Интернете появилось фото отца Димитрия Смирнова в инвалидной коляске. Согласно сообщениям ряда СМИ, без неё священник якобы не может передвигаться. Между тем собеседник агентства опроверг эту информацию, сообщив, что лично не раз видел, как отец Димитрий ходит самостоятельно.

«Конечно, он сам не может уходить далеко и подниматься или спускаться по лестнице, но нельзя сказать, что коляска стала его постоянным местом», — рассказал источник, добавив, что отец Димитрий регулярно приезжает в храм, где исповедует людей, общается с прихожанами и причащается.

«Очень надеемся, что со временем получится в каком-то формате возобновить и его выступления в СМИ», — заключил собеседник агентства.

Русская линия