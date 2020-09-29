Президент США Дональд Трамп, как и обещал, подписал указ о защите детей, переживших аборт, а также преждевременно родившихся или имеющих инвалидность, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание Сhristianheadlines.com.

«Каждый младенец, рождённый живым, независимо от обстоятельств его или её рождения, имеет такое же достоинство и такие же права, как и любой другой человек, и имеет право на такую же защиту в соответствии с федеральным законом», — говорится в указе.

В тексте документа также сказано, что «политика Соединенных Штатов Америки заключается в признании человеческого достоинства и неотъемлемой ценности каждого новорожденного или другого младенца, независимо от его недоношенности или инвалидности, и обеспечения для каждого ребёнка надлежащей защиты в соответствии с законом».

Целью указа является «защита младенцев, рожденных живыми, от дискриминации при предоставлении медицинского лечения, в том числе младенцев, которым требуется неотложная медицинская помощь, которые недоношены или родились с ограниченными возможностями».

В постановлении говорится также, что некоторые «больницы могут отказать в лечении крайне недоношенных младенцев, рожденных живыми до 24 недель гестации, потому что они считают, что эти младенцы могут не выжить, могут быть вынуждены жить с длительной инвалидностью или их качество жизни может считаться неприемлемым. Однако доказано, что активное лечение крайне недоношенных детей улучшает их выживаемость. И отказ в таком обращении или попытки отговорить родителей от обращения за таким лечением для своих детей, обесценивает жизнь этих детей и может нарушить федеральный закон».

В указе Трампа сказано, что медицинский персонал «не может незаконно отговаривать родителей от обращения за медицинской помощью для своего маленького ребенка исключительно из-за его инвалидности».

Документ подчеркивает, что Минздрав США может «принимать все необходимые меры принудительного характера» против лиц и организаций, нарушивших федеральный закон о защите живорождённых младенцев.

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