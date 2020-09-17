На своём посту он пробыл 27 лет. О причинах своего решения губернатор ничего не рассказал…

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года и открыто исповедовавший себя верующим православным человеком, объявил о своей отставке, сообщает РИА Новости.

Информация о том, что Савченко планирует объявить о своей отставке, появилась в четверг в Telegram-канале «Белгород № 1». В областном правительстве РИА Новости не подтвердили слухи об отставке Савченко, заявив, что он «находится на своем рабочем месте и работает в штатном режиме».

«Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, 22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от регионального законодательного собрания.

Ранее в четверг Савченко подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Из документа следует, что кандидатуру Буцаева должна утвердить областная дума, заседание которой состоится 22 сентября.

Родившийся в 1950 году Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В сентябре 2017 года он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29 процента голосов избирателей. Что стало причиной решения Савченко об отставке остаётся только догадываться.

Русская линия