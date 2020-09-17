В 2018 года исполнилось 100 лет со дня убийства верного слуги Государя Николая II генерала от кавалерии графа Фёдора Артуровича Келлера, убитого петлюровцами в 1918 году. В память о генерале и в честь этой даты по заказу Русского просветительского общества им. Императора Александра III в России началась работа над первым памятником этому выдающемуся русскому генералу.

Работу над памятником вела Виктория Тищенко, известная своей работой над монументом Александру Солженицыну. В настоящее время работа над проектом закончена, и памятник благополучно установлен в Петергофе на площади Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, где курсанты принимают присягу и где некогда был расквартирован Лейб-гвардии Драгунский полк, коим с 1906 года командовал Фёдор Артурович.

Бюст Келлеру является частью экспозиции, посвященной истории Лейб-гвардии Драгунского полка. Дом полкового командира до наших дней не уцелел, но казармы частично сохранились. Ныне при институте действует музей, посвящённый истории Лейб-драгун.

Граф Федор Артурович Келлер родился в Курской губернии в 1857 г. и посвятил свою жизнь ратному делу. Герой Русско-турецкой и Первой мировой войны генерал от кавалерии Келлер был одним из двух высших военачальников, кто в позорные дни февраля 1917 г. проявил верность своему Государю, отправив в ответ на сообщение об отречении Императора Николая II телеграмму «Прикажи Царь, придём и защитим Тебя».

В выпущенном «Призыве старого солдата» генерал Келлер писал: «Во время трёх лет войны, сражаясь вместе с вами на полях Галиции, в Буковине, на Карпатских горах, в Венгрии и Румынии, я принимал часто рискованные решения, но на авантюры я вас не вёл никогда. Теперь настала пора, когда я вновь зову вас за собою, а сам уезжаю с первым отходящим поездом в Киев, а оттуда в Псков. За Веру, Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы — настало время исполнить свой долг. Время терять некогда — каждая минута дорога! Вспомните и прочтите молитву перед боем, — ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с Божьей помощью вперед за Веру, за Царя и за целую неделимую нашу родину Россию».

В годы Гражданской войны граф сформировал Северо-Западную монархическую армию. Но генералу не суждено было исполнить свое намерение — «через два месяца поднять Императорский Штандарт над Священным Кремлем». После захвата Киева петлюровцами Келлер был схвачен и убит выстрелами в спину в центре Киева у памятника Богдану Хмельницкому вместе с верными адъютантами полковником А.А.Пантелеевым и ротмистром Н.Н.Ивановым.

Русская линия