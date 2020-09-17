По благословению правящего архиерея в Екатеринбурге создана Епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества захваченной обители…

17 сентября 2020 года начала свою работу Епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, незаконно удерживаемом бывшим схиигуменом Сергием, отлученным от Церкви решением епархиального суда, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В соответствии с распоряжением правящего архиерея накануне создана комиссия по выявлению не оформленных в установленном порядке объектов недвижимости, расположенных на территории женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» в городе Среднеуральске.

Членам епархиальной комиссии предстоит провести инвентаризацию имущества епархиального монастыря, выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, а также проверить правила эксплуатации объектов сообразно целевому назначению и во исполнение требований действующего градостроительного, земельного, лесного и иного законодательства. Проверить вопросы соответствия использования монастырских зданий их целевому назначению с обязательной ревизией по направлениям деятельности (какие службы и подразделения размещаются в зданиях, какие функции они осуществляют, соответствует ли данная деятельность установленным нормам и правилам). Провести проверку осуществления подключения монастырских зданий к инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжения, водоотведения, отопления, газо- и электроснабжения).

По результатам инвентаризации будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами.

В комиссию под руководством благочинного Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова) вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

10 сентября 2020 года схимонах Сергий (Романов), ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, решением Епархиального суда отлучен от Церкви.

Бывший клирик продолжает незаконно удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать кощунственные «богослужения», таким образом, сподвигая к нарушению монашеских обетов доверившихся ему как бывшему духовнику обители, послушниц и монахинь, а также тех доверчивых прихожан, кто, не желая признавать духовное помрачение бывшего схиигумена, все ещё остаётся с ним.

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