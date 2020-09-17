16 сентября 2020 года, в день 275-летия со дня рождения генерал-фельдмаршала, первого полного кавалера ордена святого Георгия Михаила Кутузова, в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга у могилы русского полководца по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялось торжественная панихида, сообщает ИА «Вода живая».

Богослужение совершил председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков.

Почтить память легендарного выпускника Артиллерийской и инженерной шляхетской школы — исторического предшественника Военно-космической академии имени Александра Можайского — пришли курсанты и офицеры вуза.

Перед панихидой отец Александр произнес слово, в котором отметил исторические заслуги военачальника, отразившего нашествие врагов на Русскую землю.

«Вспоминая великих мужей, героев Русской земли, мы должны понимать, что это не только память о чем-то прошедшем, — это реальность, которой мы живем сегодня, — сказал он. — Это урок истории, необходимый и очень важный для людей любого возраста. Это непрерывная связь поколений: невозможно жизнь начать с какого-то дня, она идет непрерывно. Поэтому каждый должен нести максимальную ответственность за свою жизнь. У нас есть наша православная вера, на которой зиждется земля Русская. У нас есть наше Отечество, земля наших отцов. У нас есть великая история, и мы должны извлекать из нее уроки, чтобы жить полной, содержательной жизнью. Мы должны учиться у истории, как жить, быть людьми, любить свою Родину, свой народ. Знать, что есть непреходящие ценности, которые даже выше человеческой жизни. Наши предки охраняли рубежи Родины, отдавая свои жизни. Мы благодарим Отца нашего Небесного за Его великую милость, великую любовь к нашей Отчизне и сугубо возносим молитвы о великом русском полководце князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве-Кутузове, дабы Отец наш Небесный прославил сына земли Русской и услышал наши молитвы о его упокоении».

После богослужения состоялось возложение цветов к памятнику Михаилу Кутузову на площади перед собором. Профессор Юрий Никулин выступил перед курсантами с познавательной речью и напомнил о биографии фельдмаршала, который принес победу России в Отечественной войне 1812 года.

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