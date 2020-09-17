Русская линия
Сводка новостей от 17 сентября 2020

Осквернившие святой источник в Калининграде оказались дагестанцами
Против них возбуждено уголовное дело по статье 148 часть 1 УК РФ (оскорбление религиозных чувств)…

Кавказцы моют обувь в святом источникеДвое уроженцев Дагестана стали фигурантами уголовного дела после того, как в Интернете появился скандальный видеоролик, на котором они мыли обувь водой святого источника при православной часовне в Калининграде, сообщает Интерфакс.

Выяснилось, что вандалы являются военнослужащими Балтийского флота.

«Военно-следственный отдел Калининградского гарнизона по данному факту возбудил уголовное дело по статье 148 часть 1 УК РФ (оскорбление религиозных чувств) в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей Балтфлота», — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба — уроженцы Дагестана, один из них — военнослужащий срочной службы, а второй — контрактник.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что в ходе проведенной проверки по факту обнародования скандального видеоролика в Интернете были установлены участники этого инцидента.

До этого в соцсетях появилась видеозапись, на которой группа из пяти молодых людей с кавказским акцентом комментирует момент мытья обуви в святом источнике при часовне. Позже появились данные, что герои ролика — выходцы из Чечни, но глава республики Рамзан Кадыров опроверг эту информацию.

Русская линия

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Осквернившие святой источник в Калининграде оказались дагестанцами
Против них возбуждено уголовное дело по статье 148 часть 1 УК РФ (оскорбление религиозных чувств)...

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