16 сентября 2020 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось совещание по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, сообщает Патриархия.Ru.

Мероприятие возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

24 июня 2014 года Президент России В.В. Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Распоряжением Правительства Российской Федерации учрежден государственный Оргкомитет торжеств.

Русская Православная Церковь утвердила состав церковного Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Ввиду особой значимости грядущего юбилея, Святейший Патриарх Кирилл принял решение возложить на себя председательство в этом Оргкомитете. Заместителем председателя назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором отметил, что имя Александра Невского стало одним из символов не только России, но и всей русской цивилизации.

О ходе подготовки к проведению юбилейных торжеств рассказал председатель государственного Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения св. блгв. князя Александра Невского Дмитрий Чернышенко. «Эта дата имеет общегосударственное значение, и, как Вы отметили, Ваше Святейшество, князь Александр действительно вошёл в историю России как великий государственный деятель, как воин, как дипломат, который сыграл решающую роль в утверждении суверенной политики нашего государства и, что важно, в сохранении православной веры», — отметил Д. Чернышенко. По его словам, государственным Оргкомитетом утвержден план из мероприятий по подготовке и проведению празднования, насчитывающий 135 образовательных, просветительских и выставочных проектов, предусматривающий создание новых туристических маршрутов, проведение научных конференций, исторических и литературных конкурсов, реконструкций и другие мероприятия.

«Разработан и включен в национальную программу „Моя Россия“ духовно-исторический маршрут „Александр Невский“, — сообщил глава государственного Оргкомитета. — За пределами России уже проведен цикл мероприятий, посвященных Александру Невскому, — в Латвии, Эстонии, Белоруссии и во Франции. Продолжаются работы по созданию музейно-выставочного комплекса „Ледовое побоище“, посвященного битве на Чудском озере. Идет работа над полнометражным анимационным фильмом „Князь“ (режиссер фильма — лауреат премии „Оскар“ А.К. Петров)».

Заместитель председателя правительства России подчеркнул, что приоритетной задачей является сохранение объектов культурного наследия, которые связаны с именем Александра Невского: «Это Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, где он был крещен, Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, куда Петр I перевез его мощи. Еще пять объектов в Москве, Пскове, Челябинске, Ярославле».

«На финансирование работ по сохранению этих объектов уже выделены средства федерального бюджета, но планируется расширить перечень объектов, которые необходимо к юбилею будет отремонтировать», — добавил глава государственного Оргкомитета.

«Рабочая группа при Минкультуры совместно с Патриаршим советом по культуре собирает предложения от различных органов исполнительной власти. План уже пополнился мероприятиями в Тверской, Владимирской, Новгородской областях, в Санкт-Петербурге. Минпросвещения планирует всероссийский урок, посвященный дню рождения князя Александра Невского. Планируется организовать работы добровольческих бригад на памятниках и в храмах, которые посвящены Александру Невскому. Есть очень интересные проекты и у Правительства Москвы, например, „Общественный патронат над захоронениями кавалеров ордена Александра Невского“ — очень важный проект. Но мы открыты для предложений, мы ждем от участников совещания новых предложений, и по итогам совещания проект плана мероприятий будет доработан, согласован с Вами, и мы внесем его в Правительство на утверждение», — заключил Д. Чернышенко.

Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем выступлении отметил, что в России установлено немало памятников святому Александру Невскому. В настоящее время в рамках национального проекта «Культура» Военно-историческим обществом объявлен конкурс на создание памятника, который предполагается установить на правом берегу реки Тосны в Ленинградской области, на месте, где по традиции, сложившейся в последние годы, проводится исторический праздник, в память о Невской битве. Однако, по словам главы РВИО, главный в стране мемориал, посвященный св. блгв. кн. Александру Невскому, еще предстоит соорудить.

В. Мединский рассказал, что проработан ряд предложений по реставрации храмов, расположенных в Центральном федеральном округе, которые связаны с жизнью благоверного князя. При финансовой поддержке Военно-исторического общества фонд «Братский корпус Николая Чудотворца» работает над созданием диорамы «Ледовое побоище». Впервые она была представлена в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга более года назад. «Это огромное полотно длиной 15 и высотой 4 метра получило высочайшие оценки историков и искусствоведов. Мы планируем выставить эту диораму на выставке к 800-летию со дня рождения Александра Невского, которая пройдет в Манеже. Также сейчас ведется работа по строительству общественного музея на Чудском озере, где впоследствии эта диорама и будет размещена вместе с целым рядом экспонатов и дополнительных материалов, посвященных жизненному пути Александра Невского», — пояснил председатель РВИО.

Помощник Президента РФ сообщил, что второй год идет финансируемая Военно-историческим обществом археологическая научная экспедиция на берегах Чудского озера, которая «должна установить детали сражения, детали места, где оно происходило». «В настоящее время проходит подводный этап этой экспедиции. Уточняются географические точки, описанные в летописях. Уточняется местонахождение Вороньего камня — он скрыт под водой. В случае подтверждения тех предположений, которые сформулированы сейчас учеными, у нас появится масса интересных фактов, которые можно было бы представить общественности», — заключил В. Мединский.

Выступление полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева с демонстрацией слайдов было посвящено местам, связанным с жизнью и деятельностью святого благоверного князя Александра Невского на территории центральной России — во Владимире, Торопце, Переславле-Залесском.

Представитель Президента отметил необходимость сооружения памятника Александру Невскому в Москве. Одно из предполагаемых мест установки памятника — Миусская площадь, где прежде был храм во имя святого князя. Также рассматриваются варианты установки памятника в парке «Зарядье» либо на пересечение улиц Косыгина и Мосфильмовской, рядом с киностудией «Мосфильм», где был снят шедевр мирового кинематографа — фильм «Александр Невский» С.Эйзенштейна.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подробно рассказала, в частности, о мероприятиях по восстановлению и сохранению в разных российских городах объектов культурного наследия, связанных с именем святого князя.

Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион отметил, что активная подготовка к важной исторической дате осуществляется не только в Русской Православной Церкви, но и в других Поместных Православных Церквах. К 800-летию святого будет приурочена реставрация двух соборов, носящих его имя. В ближайшее время, по договоренности со Священноначалием Болгарской Православной Церкви, планируется приступить к реставрации Патриаршего кафедрального собора в честь св. блгв. кн. Александра Невского в Софии. Второй важный проект связан с благоукрашением кафедрального собора Александра Невского в Прешове (Словакия). С просьбой о содействии в создании его внутреннего живописного убранства в Министерство культуры РФ обратился Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

11 сентября 2021 года исполнится 160 лет освящения Александро-Невского храма на Рю Дарю в Париже — кафедрального собора Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. «800-летие великого святого, чей образ объединял русских эмигрантов и их потомков, несомненно, составляет важный повод для постановки вопроса о реставрации посвященного ему собора», — отметил иерарх.

Также в 2021 году представительствами Россотрудничества в тесном взаимодействии с церковными учреждениями Русской Православной Церкви по всему миру будут организованы многочисленные мероприятия: выставки репродукций, лекции историков и священников, литературные и исторические викторины, конкурсы, демонстрации художественных фильмов и концерты, серии тематических открытых уроков на курсах русского языка и специальные уроки истории, которые пройдут в Российских центрах науки и культуры и на других площадках.

Кроме того, в рамках празднования в октябре 2021 года планируется провести в Москве на площадке Общецерковной аспирантуры конференцию, которая будет посвящена истории и современной практике соработничества церковной и светской дипломатии. «Ожидается, что она станет ключевым мероприятием, приуроченным к актовому дню Общецерковной аспирантуры (который традиционно проходит 3 октября), где уже несколько лет реализуется церковно-дипломатическая образовательная программа „Внешние церковные связи“», — сказал ректор ОЦАД.

Заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа И.К. Малкиель представил видеопрезентацию с комментариями о реставрации гробницы Александра Невского в Эрмитаже.

С 2006 года реализуется программа «Александр Невский», которая организована совместно Московским Патриархатом, Фондом Андрея Первозванного и Уральской горно-металлургической компанией. Председатель правления программы «Александр Невский» А. Рогожин рассказал о ходе ее выполнения.

В ходе заседания прозвучали также доклады митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, министра просвещения РФ С. Кравцова, министра науки и высшего образования РФ В. Фалькова, председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона, губернатора Волгоградской области А. Бочарова.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил за работу всех участников совещания.

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