13 сентября 2020 года митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и иерархи Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершили Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского на острове Свети-Стефан в Черногории, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После завершения богослужения митрополит Амфилохий отметил, что с особой радостью служит в храме в честь святого Александра Невского — «одной из самых выдающихся личностей славянских народов», «с двумя архиереями нашей Киевской Руси, которые привезли нам благословение святого Александра Невского».

Иерарх напомнил, что строитель этого храма король Александр II Карагеоргиевич принял в стране десятки тысяч изгнанных большевиками беженцев, среди которых было более 30 епископов во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким).

«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является преемником митрополита Антония», — добавил владыка Амфилохий.

Затем к собравшимся обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. «Мы чтим память святого благоверного Александра Невского не за его политику, за его героизм, а за его верность Христу», — отметил владыка.

Накануне, как сообщили в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, митрополит Лука побывал в древней Острожской обители и вместе с митрополитом Амфилохием совершил Божественную литургию в Иоанновском скиту монастыря. Того же дня архиерей УПЦ посетил монастырь в Цетине, где поклонился святыням.

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Крестителя, архиепископ Южненский Диодор возглавил в Цетинском монастыре праздничную Божественную литургию.

Русская линия