Русская линия
Сводка новостей от 15 сентября 2020

Делегация УПЦ посетила Черногорию
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий с радостью принял украинских архиереев…

Митрополиты Черногорско-Приморский Амфилохий и Запорожский и Мелитопольский Лука13 сентября 2020 года митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и иерархи Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершили Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского на острове Свети-Стефан в Черногории, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После завершения богослужения митрополит Амфилохий отметил, что с особой радостью служит в храме в честь святого Александра Невского — «одной из самых выдающихся личностей славянских народов», «с двумя архиереями нашей Киевской Руси, которые привезли нам благословение святого Александра Невского».

Иерарх напомнил, что строитель этого храма король Александр II Карагеоргиевич принял в стране десятки тысяч изгнанных большевиками беженцев, среди которых было более 30 епископов во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким).

«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является преемником митрополита Антония», — добавил владыка Амфилохий.

Затем к собравшимся обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. «Мы чтим память святого благоверного Александра Невского не за его политику, за его героизм, а за его верность Христу», — отметил владыка.

Накануне, как сообщили в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, митрополит Лука побывал в древней Острожской обители и вместе с митрополитом Амфилохием совершил Божественную литургию в Иоанновском скиту монастыря. Того же дня архиерей УПЦ посетил монастырь в Цетине, где поклонился святыням.

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Крестителя, архиепископ Южненский Диодор возглавил в Цетинском монастыре праздничную Божественную литургию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Управделами Московской Патриархии заявили, что об очередном закрытии храмов из-за пандемии не может быть и речи
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) уверен, что храмы из-за пандемии закрывать теперь не будут...

Митрополит Минский и Заславский Вениамин: Тема автокефалии навязывается Белорусской Церкви извне
Глава Белорусского Экзархата уверен, что внутри Беларуси потребности в церковной автокефалии нет...

Киприоты сделали выводы
После того, как Патриарх Александрийский Феодор неожиданно помянул за Литургией в одном из кипрских храмов главу украинских раскольников, его больше не приглашают служить...

Без Крестного хода по Невскому проспекту
В Санкт-Петербурге прошли торжества по случаю дня памяти благоверного князя Александра Невского...

Делегация УПЦ посетила Черногорию
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий с радостью принял украинских архиереев...

В Австрии выступили против остановки «Северного потока — 2»
По мнению австрийских властей, этот экономический проект не должен пострадать из-за ситуации вокруг Навального...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля царской России генерал-майора Д.Ф.Трепова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика