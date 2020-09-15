По мнению австрийских властей, этот экономический проект не должен пострадать из-за ситуации вокруг Навального…

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против остановки проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, канцлер заявил, что полностью согласен с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского блогера, сообщает РИА Новости.

«Северный поток — 2″ для нас в Австрии — это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу».

При этом он осудил произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Призывы приостановить или закрыть проект «Северный поток — 2» зазвучали от европейских политиков после того, как Берлин со ссылкой на военных медиков официально объявил, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

После этого канцлерин ФРГ Ангела Меркель указала, что вопрос газопровода и инцидент с Навальным нужно рассматривать по отдельности.

В России неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.

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