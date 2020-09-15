12 сентября 2020 года, в праздник обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского (1652) и перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского (1724), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, сообщает Патриархия.Ru.

Иерарху сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Назарий, епископы Гатчинский и Лужский Митрофан и Петергофский Силуан, духовенство Санкт-Петербургской митрополии, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на сайт Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Вадим Потомский.

По окончании Литургии правящий архиерей поздравил губернатора с именинами, подарил ему просфору и икону небесного покровителя города, а наместнику Лавры был преподнесен набор панагий.

«Мы ежегодно отмечаем праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского в Северную столицу Императором Петром Великим, — сказал митрополит Варсонофий. — Это особенный день для города, имеющего такого удивительного покровителя и заступника. В последние шесть лет по Невскому проспекту по случаю праздника совершался многотысячный общегородской крестный ход, но в этом году он не состоялся в силу известных причин. Бог даст, в 2021 году, когда мы будем торжественно отмечать 800-летие со дня рождения святого Александра, все встанет на свои места».

Александр Беглов выразил митрополиту Варсонофию благодарность за поздравление.

Далее в Александро-Невской Лавре прошли праздничные мероприятия, которые возглавили митрополит Варсонофий, Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

В приветственном слове Александр Беглов напомнил, что в самый острый период эпидемии коронавирусной инфекции глава Санкт-Петербургской митрополии совершил молитвенный облет и несколько объездов города с чтимыми иконами. Александр Беглов вручил митрополиту Варсонофию медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в связи с прошедшим 65-летием.

Также состоялось вручение премий правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранения культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.

Были награждены победители фотоконкурса «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга».

Далее состоялся концерт с участием хоровых и фольклорных коллективов, исполнителей эстрадной и духовной музыки. Открыл концерт хор духовенства митрополии.

На территории Лавры работали интерактивные развлекательные площадки, желающие могли принять участие в мастер-классах по различным видам декоративно-прикладного искусства.

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