В Управделами Московской Патриархии заявили, что об очередном закрытии храмов из-за пандемии не может быть и речи

Длительное закрытие храмов Русской Православной Церкви в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом неприемлемо, о нём не может быть и речи, написал в своем канале в Telegram в пятницу заместитель Управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), сообщает ТАСС.

«Количество заболеваний ковидом ожидаемо увеличивается после начала учебного года и возвращения из мест отпускных массовых скоплений. В этих условиях необходим поиск разумных решений относительно самоизоляции. <…> Стоит продумать и то, какие меры нужны, а какие избыточны в храмах. Так или иначе, слава Богу, об их длительном закрытии уже не может быть и речи. Разве что всё духовенство отдельно взятого храма уйдет на самоизоляцию и служить будет некому», — написал он.

При этом остаётся неясным, когда будут отменены нововведения в вопросе причащения мирян. Стоит отметить, что новая практика «дезинфекции лжицы» действует только в Русской Православной Церкви. Ни одна из Поместных Православных Церквей не решилась на такие сомнительные меры ради коронавируса. В то же время власти других стран давят на духовенство в этом вопросе не меньше, чем в России.

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