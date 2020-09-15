После того, как Патриарх Александрийский Феодор неожиданно помянул за Литургией в одном из кипрских храмов главу украинских раскольников, его больше не приглашают служить…

Главу Александрийской Православной Церкви Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, который совершает недельный визит на Кипр, не пригласили служить Литургии в храмах Кипрской Православной Церкви. Как сообщил на своей странице в Facebook православный публицист, аналитик и блогер Александр Вознесенский, накануне своего возвращения в Египет Патриарх отслужит вечерню в одном из монастырей, но и там на Литургии его не будет, сообщает СПЖ.

«Феодор Александрийский прибыл с недельным визитом на Кипр, — отметил Вознесенский. — В рамках запланированных встреч числятся как ряд иерархов Кипрской Церкви, так и встречи с представителями властей Кипра. Но! Что интересно, 18 сентября Феодор улетает с Кипра и до сих пор не служил ни одной Литургии, о чем мне известно от клириков Кипрской Церкви».

Кроме того, на официальном сайте Церкви Кипра указано, что 17 сентября Александрийский Патриарх отслужит Вечерню в монастыре Тамасосской епархии, где будет проходить празднование памяти её покровителя — святого Ираклидия. Однако и там Патриарх Феодор не будет принимать участия в Литургии, что подтвердили по телефону клирики епархии.

«И вот что получается: глава Александрийского Патриархата неделю должен пробыть на Кипре, но ему не дают служить ни одной Литургии. Более чем вероятно, что это такого рода ответ на тот хамский поступок, который совершил Феодор во время прошлого визита, когда обманом совершил поминовение раскольников вопреки просьбам принимающей стороны не делать этого», — предположил Александр Вознесенский.

14 сентября Патриарх Феодор совершил Литургию на приходе святого Саввы в Старой Никосии, но этот храм относится к экзархату Александрийского Патриархата на Кипре.

Русская линия