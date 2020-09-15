Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в интервью RT заявил, что священнослужители должны нейтрально воспринимать события в Белоруссии и не вмешиваться в политические споры. Также он не поддержал идею предоставления автокефалии Белорусской Православной Церкви, которую продвигают некоторые политические деятели страны, сообщает RT.

По словам митрополита Вениамина, главная задача Церкви «возвещать Слово Божие всем людям». «Тогда всё встанет на свои места, и тогда все напряжения спадут и найдутся правильные решения. Другое дело: как возвещать Слово Божие? Как доносить его до как можно более широкого слоя людей? Но это уже другая тема. А так, прежде всего — Слово Божие, Евангелие, учение церкви. Учение о нравственном законе, нравственном чувстве в человеке. Вот спектр вопросов, которые должны быть поставлены во главу угла».

«Важно, насколько профессионально человек выполняет своё дело. В церковной сфере профессионализм заключается в том, чтобы следовать учению Церкви во всех деталях, во всех точностях, с большой заботой. И в нашем обществе, в общем-то, есть запрос на то, чтобы белорусский язык чаще использовался, чтобы наше национальное сознание развивалось. Но этот запрос не настолько велик, чтобы ставить его во главу угла», — отметил архипастырь.

Глава Белорусского Экзархата уверен, что тема автокефалии навязывается Белорусской Церкви извне. «Внутри Беларуси такой потребности нет. Предыдущее столетие показывает: когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые так или иначе не совсем хорошо проявили себя здесь, на Родине. Сейчас об этом больше вспоминают люди светские, которые посредством этого хотят, видимо, продвинуть свои идеи. Но в этом нет абсолютно никакой необходимости. Вместе с тем хотел бы сказать, что не следует сейчас как-то расслабляться и впадать в беспечность. Потому что совсем недавно, год назад, мы не могли предположить, что здесь, в Беларуси, может быть такое. Но тем паче — надо хранить бдительность и избегать всяких поползновений к тому, чтобы тема автокефалии поднималась в том или ином формате».

Что касается политических событий, которые ныне захватили Белоруссию, то владыка напомнил, что «Апостол Павел говорит, что мы должны быть всем для всех, чтобы приобрести хотя бы некоторых». «И думается, что позиция Церкви должна быть нейтральной. Церковь должна оставаться местом встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов, разного уровня образования, интересов».

«Политика — это очень сложная сфера. Многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божием? Погружение в политику накладывает отпечаток на душу, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии. Примешиваются логика, желания, чувства, стремления», — заявил митрополит Вениамин.

Русская линия