В Сочи сегодня состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главным итогом которых стало то, что в Кремле ещё раз открыто дали понять, что считают Лукашенко — законно избранным президентом Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Говоря о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики.

Как напомнил пресс-секретарь президента, Путин с самого начала призывал, чтобы все проходило в правовом русле. На вопрос журналистов, обсудили ли два лидера силовые методы разгона протестующих в Белоруссии, он ответил, что это не вопрос двусторонних отношений.

Конституционные изменения в республике, о которых говорил Лукашенко, также внутрибелорусский процесс, добавил Песков. «Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер Михаил Мишустин съездил в Минск. Москву, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.

«Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию», — добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.

По словам Пескова, главное сейчас в двусторонних экономических отношениях — это увеличение товарооборота.

«Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал он.

Он также уточнил, что «сейчас невозможно» говорить о создании совместных предприятий, так как это должно стать следствием «оптимизации торгово-экономического сотрудничества».

Президенты также «конструктивно» обсудили поставки энергоносителей, добавил представитель Кремля.

Говоря о военном сотрудничестве двух стран, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения российских баз в Белоруссии. Он также заявил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности «не имеют никакого отношения к реальности».

«Учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет», — добавил Песков.

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