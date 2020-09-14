Недавно сформированная в Швеции «Арабская партия» призвала шведов эмигрировать из страны, если им не нравится мультикультуризм…

Недавно появившаяся в Швеции «Арабская партия» призывает шведов, которые не ценят мультикультурализм, отказаться от гражданства и покинуть страну, сообщает портал Swedinfo.Ru.

Сколько у новой партии членов, пока неизвестно, но это движение планирует зарегистрироваться в избирательном органе Швеции, чтобы иметь возможность участвовать в парламентских выборах в 2022 году.

На своём официальном канале в Facebook арабы пишут: «Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда».

Партия также сообщает, что они хотят организовать специальный эмиграционный проект для шведов, «которым не нравится ситуация в стране». Они обещают, что всем шведам, критически относящимся к иммиграции, будет предложена щедрая финансовая компенсация, если они добровольно покинут Швецию. По словам секретаря партии Крара Аль-Хамеде, это приведёт к более эффективной интеграции, а также к объединению страны.

«Если мультикультурализм кому-то не подходит, то общество может помочь с эмиграцией. Мы хотим разработать эмиграционный проект и заключить соглашения со странами, которые могут представлять интерес для шведов, такими как Польша, Таиланд, Новая Зеландия или другими более однородными и менее религиозными странами. Мы видим, что многие шведы и особенно пенсионеры хотели бы переехать, но они не могут себе это позволить, и мы им поможем», — говорит Аль-Хамеде.

Призывы «Арабской партии» подверглись резкой критике. В комментариях возмущённые шведы отвечают, что это не они, а именно приезжие «создают хаос и напряжённость в Швеции» и поэтому сами должны «вернуться домой». В то же время другие приветствуют тот факт, что партия признаёт своё отличие от других жителей Швеции, чтобы каждый мог видеть, что это означает.

Тем временем, власти Стокгольма требуют от правительства введения режима чрезвычайной ситуации в городе из-за роста преступности и выделения столичной полиции больше денег для борьбы с криминальными группировками, которые во многом связаны с мигрантами.

В прошедшую субботу заместитель начальника национальной полиции Матс Лёфвинг заявил, что полиции нужна поддержка со стороны властей и политиков для борьбы с преступниками в стране.

Полиция сообщает, что в королевстве действует около 40 семейных кланов, которые приехали в Швецию только для совершения преступлений и организации преступных сетей.

Недавно столичная полиция начала операцию «Порция» (Portia), сконцентрировав большие силы в гетто Ринкебю для выявления самых активных членов преступных групп. Но этого, по словам мэра Стокгольма, недостаточно для обуздания преступности.

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