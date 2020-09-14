Главе Римско-католической церкви в Белоруссии архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши из-за недействительного паспорта, говорится в сообщении на официальном сайте РКЦ в Белоруссии со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета, передаёт Интерфакс.

«В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь:

«Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным», — говорится в сообщении.

Бросается в глаза, что ситуация вокруг Кондрусевича очень напоминает ту историю, когда украинские власти при президенте Порошенко аннулировали паспорт епископа канонической УПЦ владыки Гедеона (Харона), который возвращался из США. Вернуться на Украину он смог только после того, как пал режим Порошенко. Так что в ближайшее время Тадеуш Кондрусевич вряд ли вернётся в Минск.

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