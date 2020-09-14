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Сводка новостей от 14 сентября 2020

В Эстонии открыли ещё один памятник Патриарху Алексию II
Монумент был установлен во дворе Богоявленского собора, где Его Святейшество был в своё время настоятелем…

Патриарх Алексий IIПамятник Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который скончался 5 декабря 2008 года, открыт в эстонском городе Йыхви, где он служил настоятелем местной церкви, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR, передаёт РИА Новости.

«С апреля 1950-го по июль 1957 года будущий Патриарх Алексий II служил настоятелем в Богоявленской церкви Йыхви. Бюст Алексия II на мраморном постаменте установлен во дворе храма в честь 125-летней годовщины освящения йыхвиской Богоявленской церкви», — говорится в сообщении.

Памятник Патриарху в Йыхви стал вторым монументом Его Святейшеству Алексию II в Эстонии. В сентябре 2009 года в родном городе Патриарха Таллине его именем была названа площадь у храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», а в сентябре 2012 года на этой площади был открыт памятник.

Патриарх Алексий II родился в Таллине в 1929 году и долгое время прожил в Эстонии. В течение 30 лет он возглавлял Таллинскую епархию. В 1990 году митрополит Алексий был избран Предстоятелем Русской Православной Церкви.

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В Эстонии открыли ещё один памятник Патриарху Алексию II
Монумент был установлен во дворе Богоявленского собора, где Его Святейшество был в своё время настоятелем...

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