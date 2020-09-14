Труп Ленина в Мавзолее на Красной площади Москвы будет ещё долго гнить в специальном созданном для него «святилище» и в ближайшем будущем точно не будет предан земле. Об этом свидетельствует поведение руководства Союза архитекторов России, которое сначала объявило, а затем экстренно закрыло, конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

О том, что Союз архитекторов России объявил соответствующий конкурс, сообщалось на официальном сайте организации, передаёт ТАСС.

Целью конкурса была обозначена, как «создание банка идей по ре-использованию мавзолея». «С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной», — отмечалось в сообщении.

К участию в обсуждении этого вопроса пригласили дипломированных архитекторов, авторские коллективы, студентов, художников, дизайнеров, а также рядовых граждан России и стран СНГ. Им предлагалось разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. Кроме того, нужно было продумать маршрут, соединяющий здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Согласно правилам конкурса, подать заявку можно до 19 октября. Лучшие работы должны были быть представлены с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победителей планировалось объявить 13 ноября.

В жюри были приглашены министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Однако, буквально на следующий день, когда эта тема начала обсуждать в СМИ, в Союзе архитекторов России неожиданно решили отменить объявленный конкурс.

Можно только догадываться, оказывалось бы на руководство Союза какое-то давление со стороны Кремля. Но судя по недавним заявлениям на эту тему главы Синодального отдела Владимира Легойды, российские власти очень далеки от идеи захоронения трупа Ленина.

Русская линия