Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Ириней встретился с лидерами коалиции «За будущее Черногории» Андрием Мандичем и Миланом Кнежевичем, которые посетили его в Белграде 10 сентября 2020 года, и выразил надежду на скорую отмену антицерковного закона о свободе вероисповедания, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Сербской Церкви.

Его Святейшество отметил, что выборы в Черногории прошли в мирной и демократической атмосфере и выразил надежду, что «в ближайшем будущем антиправославный Закон о свободе вероисповедания, направленный против Сербской Православной Церкви, будет отменён».

В пресс-службе СПЦ добавили, что Мандич и Кнежевич поблагодарили Патриарха Иринея за его «большую приверженность единству Сербской Православной Церкви, особо подчеркнув роль Патриарха в борьбе за единство сербского народа, где бы он ни проживал».

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