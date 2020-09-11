В день Усекновения главы Иоанна Предтечи Святейший Патриарх Кирилл сугубо помолился о страждущих от страсти алкоголизма…

Патриарх Кирилл: В этот день мы особенно молимся, чтобы Господь отвёл от русского народа напасть пьянства

11 сентября 2020 года, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день Русская Православная Церковь молится о страждущих недугом винопития или наркомании. Празднование Дня трезвости 29 августа (11 сентября), в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, было установлено Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году; восстановлено Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года (журнал № 80).

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл вознес молитвы об исцелении одержимых пагубною страстию винопития и наркомании.

«В праздник Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Церковь предписывает соблюдать строгий пост, дабы, как говорит Устав, «не стали мы сообщниками чревоугодия Ирода». Ведь если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника, — говорится в Патриаршем послании в День трезвости.

К сожалению, люди нередко совершают непоправимые греховные поступки под влиянием алкоголя, в состоянии опьянения делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Такие деяния порой разрушают не только их жизнь, но и жизни окружающих. Рассуждая об этом, святитель Тихон Задонский предупреждает: «Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны» (Слово в день Введения Пресвятой Богородицы во храм).

В напоминание о пагубных последствиях, к которым приводит невоздержание и потакание страстям, Священный Синод нашей Церкви определил ежегодно в праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи отмечать День трезвости.

Сегодня многие люди, страдающие различными видами зависимостей, осознают их пагубность и обращаются за помощью в церковные организации, каковых уже более шестисот. Очевидно, что в борьбе с зависимостью необходимы не только медицинские технологии. Изменение мировоззрения — вот одно из важнейших условий, помогающих страждущему человеку преодолеть инерцию греха.

Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апостола Павла, «не упиваться вином, от которого бывает распутство; но исполняться Духом, воспевая в сердцах наших Господу» (Еф. 5, 19).

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