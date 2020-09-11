Русская линия
Сводка новостей от 11 сентября 2020

Грядёт принудительная вакцинация?
В Минздраве заговорили о введении «международных схем вакцинации» от коронавируса для путешественников и отдыхающих…

Ковид-19ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания. Об этом в четверг заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, сообщает ТАСС.

«К сожалению, на сегодняшний день и тесты ПЦР, и тест антител гарантируют отсутствие заболевание у пациента на достаточно ограниченный период времени. С учётом того, что сегодня большинство путешествий реализуются через забивную структуру авиалиний, через крупные аэропорты, где смешиваются люди со всей земли. А судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы, [поэтому] более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», — сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V».

Таким образом, о добровольном характере вакцины от коронавируса в скором времени, судя по всему, можно будет забыть. При этом остаётся совершенно непонятным обоснование таких принудительных мер. К примеру, не ясно, зачем человеку, который уже переболел коронавирусом и имеет в своём организме антитела от этого вируса, делать прививку, что следует из слов Глаголева. Ведь антитела в организме человека свидетельствуют о приобретённом иммунитете в результате болезни. И чем тогда прививка лучше перенесённого заболевания, или она тоже будет лишь временной мерой, и россиян теперь будут колоть от коронавируса регулярно?

Вопросов остаётся очень много, а доверия нашим чиновникам очень мало.

Русская линия

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