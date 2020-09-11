Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 25-летием архиерейской хиротонии митрополита Вятского и Слободского Марка. В связи с этим Святейший Патриарх решил представить митрополита Марка к ордену преподобного Сергия Радонежского III степени, сообщает сайт Вятской епархии.

В свою очередь владыка Марк поблагодарил Патриарха за слова поздравления и внимание, но категорически отказался принимать награду, о чем в официальном письме сообщил Первосвятителю, отмечается в сообщение с характерным названием «Поздравление и отказ».

Указывается, что в этом письме на имя Его Святейшества правящий архиерея Вятской епархии объяснил свою позицию и решение, однако с чем связан демарш владыки не сообщается.

В Московской Патриархии пока также никак не комментируют это событие.

Русская линия