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Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: В этом году, к сожалению, отменён Крестный по Невскому проспекту. Но праздник всё равно состоится

В Санкт-Петербурге отменён традиционный Крестный ход по Невскому проспекту в память о перенесении мощей святого благоверного князя Александра Невского в Северную столицу. Об этом заявил во время встречи с ректорами вузов митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Текст выступления владыки был опубликован на официальном сайте Санкт-Петербургской епархии.

«В этом году, к сожалению, отменён Крестный ход по Невскому проспекту в день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Но праздник все равно состоится. Он пройдёт в стенах Александро-Невской лавры. В Троицком соборе монастыря будет совершена Божественная литургия, после которой горожан и гостей Санкт-Петербурга поздравят официальные лица, правительство города. Будет праздничный концерт и интерактивные площадки на территории монастыря, на улице, где люди могут соблюдать дистанцию и рекомендованные меры безопасности. Трансляцию праздника 12 сентября можно будет посмотреть на канале «78», — заявил архипастырь.

Владыка подчеркнул, что «несмотря на ограничения из-за пандемии и отмену Крестного хода, праздник в честь благоверного князя Александра Невского — это очень важное событие». «Ежегодно в нём принимают участие десятки тысяч людей, это действительно событие года для нашей митрополии. Тем более в преддверии грядущего 800-летия со дня рождения князя Александра, которое мы будем отмечать в следующем 2021 году».

В связи с этим митрополит Варсонофий выразил надежду, что в следующем году торжества пройдут широко и в полном объёме. «Хочу напомнить, что 2021 год пройдёт под эгидой благоверного князя Александра Невского. По указу Президента РФ и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого князя Александра. Это праздник общероссийского уровня, Санкт-Петербург станет одним из его ключевых центров. Создан оргкомитет празднования на федеральном уровне и во всех регионах, которые включены в праздничную программу, созданы местные оргкомитеты, в том числе в нашем городе и в Ленинградской области».

«Запланировано немало мероприятий в связи с юбилейным годом. И я бы просил вузы также подключиться и запланировать просветительские, культурные мероприятия, посвященные князю Александру Невскому, его эпохе, его жизни и служению», — призвал архипастырь.

Русская линия