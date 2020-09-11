Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с секретарем госсекретариата Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером в пятницу подтвердил приглашение папе Римскому Франциску посетить страну, сообщает Интерфакс.

«Хотел бы передать папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе», — сказал Макей. Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан и встречался с понтификами Бенедиктом и Франциском.

Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана «подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом». «Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время», — добавил министр.

Рабочий визит в Белоруссию архиепископа Галлахера связан с тем, что белорусские власти отказались впустить в страну католического митрополита Тадеуша Кондрусевича. Очевидно, что именно эта тема обсуждалась на встрече, но к каким договорённостям пришли стороны, неизвестно.

Как сообщалось, 31 августа во въезде в страну без объяснения причин было отказано митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу. Он возвращался из Польши, где находился в командировке.

«На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну», — говорилось в заявлении на официальном сайте Римско-католической церкви в Белоруссии. В нем обращалось внимание на то, что Кондрусевич является гражданином республики.

Наряду с этим на официальном сайте РКЦ были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли нечестно.

1 сентября президент Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку «получил задание на польской стороне».

Русская линия