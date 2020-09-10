На Бутовском полигоне просят всех, у кого есть возможность, помочь привести в порядок захоронения жертв красного террора…

Администрация Бутовского полигона вместе с Российским фондом культуры начали осенние волонтерские сборы. Здесь ждут всех желающих потрудиться над приведением в достойный вид территории захоронений жертв политических репрессий. «Это хороший способ сделать память о них не абстрактным рассуждением, а реальным делом», — отметил директор музейного центра на месте расстрелов Игорь Гарькавый, слова которого приводит Милосердие.Ru.

Полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около 1 тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 были причислены к лику святых.

«Работы будут проходить по субботам и воскресеньям. Во многих местах насыпи над захоронениями под влиянием ветра, воды и снега боковые откосы насыпей стали подвергаться эрозии. Поэтому подсыпаем землю, исправляем геометрию насыпи, удаляем сорняки. И, конечно, убираем листву. На территории много деревьев и эту сезонную проблему мы также будем решать вместе. После работы вас ждёт знакомство с территорией памятника, лекции на темы, связанные с историей Бутовского полигона и судьбами здесь пострадавших, и, конечно, чаепитие», — говорится в сообщении на страничке музейного центра в Фейсбуке.

Всех желающих будут встречать каждую субботу в 10.15 на остановке городского автобуса 18 у станции метро Бульвар Дмитрия Донского. В 11 часов состоится общий сбор у Соловецкого креста у каменного храма на территории полигона.

Можно написать на почту mzbutovo@mail.ru или позвонить на телефоны координаторов: +79 773 999 336 (Евгений), +79 166 723 198 (Юлия Ливадина, после 17.00).

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