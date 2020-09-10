В Забайкалье 23-летний молодой человек украл 800 тысяч рублей из бутика и раздал их нуждающимся…

Редкое по нынешним временам преступление произошло в поселке Приаргунск Забайкальского края, где 23-летний мужчина украл из бутика сейф с 800 тысячами рублей и раздал почти все деньги как милостыню, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт УМВД по региону.

«Неизвестные проникли в помещение торговой точки и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тыс. рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъято 57 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Задержанный признался в краже. В торговый центр он забрался через разбитое окно по пристроенному к дому зданию. Как уточнили в пресс-службе, до этого «забайкальский Робин Гуд» не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как известно, молодым людям свойственен юношеский максимализм. В данном случае, он может привести молодого человека в тюрьму. Если верить следствию, и деньги действительно были отданы нуждающимся, преступник имел благие побуждения, что весьма редко для современного жестокого мира. Хотелось бы верить, что суд учтёт это при вынесении приговора.

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