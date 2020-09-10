Русская линия
Сводка новостей от 10 сентября 2020

Кипр выставил Евросоюзу ультиматум
Киприоты не будут поддерживать санкции против Белоруссии, пока ЕС не введёт санкции против семи турецких компаний…

Карта КипраКипр пытается использовать белорусскую тему в борьбе с Турцией, которая начала вести бурение в морской экономической зоне этого государства. В связи с этим киприоты заблокировали принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении Минска мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели Эстония, Латвия и Литва.

По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии. Однако, его принятие из-за позиции Кипра пока невозможно.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Пропаганда она и в Германии пропаганда
«Немецкая волна» обвинила в начавшемся росте числа заразившихся коронавирусом в Белоруссии не протестующих и оппозицию, а Лукашенко...

Кипр выставил Евросоюзу ультиматум
Киприоты не будут поддерживать санкции против Белоруссии, пока ЕС не введёт санкции против семи турецких компаний...

Забайкальский Робин Гуд
В Забайкалье 23-летний молодой человек украл 800 тысяч рублей из бутика и раздал их нуждающимся...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года графа П.П. Коновницына...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика