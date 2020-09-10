Киприоты не будут поддерживать санкции против Белоруссии, пока ЕС не введёт санкции против семи турецких компаний…

Кипр пытается использовать белорусскую тему в борьбе с Турцией, которая начала вести бурение в морской экономической зоне этого государства. В связи с этим киприоты заблокировали принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении Минска мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели Эстония, Латвия и Литва.

По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии. Однако, его принятие из-за позиции Кипра пока невозможно.

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