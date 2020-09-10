Вслед за превращением Святой Софии в мечеть турки решили превратить больницу закрытой школы Фанара на острове Халки в исламский центр…

На острове Халки, где Константинопольский Патриархат надеялся при помощи давления США и ЕС на Анкару возобновить работу православной богословской школы, создадут исламский образовательный центр, сообщает СПЖ со ссылкой на Sozcu.com.tr.

Халкинская богословская школа была закрыта в 1971 году из-за запрета вести частную религиозную образовательную деятельность в Турции. Семинария была единственным учебным заведением для подготовки клириков Константинопольского Патриархата.

Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял о необходимости возрождения Халкинской школы, но несмотря на поддержку Запада власти Турции не шли навстречу.

Стоит отметить, что в последнее время глава Фанара начал делать всё более жёсткие оценки превращения Святой Софии в мечеть, и это, видимо, серьёзно разозлило турок.

В результате турецкие власти решили создать на Халки исламский образовательный центр, что может говорить о невозможности возрождения христианской семинарии на Халки как минимум в ближайшее время.

Русская линия