«Немецкая волна» обвинила в начавшемся росте числа заразившихся коронавирусом в Белоруссии не протестующих и оппозицию, а Лукашенко…

Несмотря на массовые демонстрации протестов, которые проходили в Белоруссии без соблюдения какого-либо безопасного расстояния и масок, в Минске пока не наблюдается серьёзной эпидемии заражений коронавирусом. Однако, и спада числа заразившихся также нет.

При этом, что весьма характерно, вполне здравые предупреждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что митинги не способствуют победе над коронавирусом, немецкие СМИ постарались обернуть против самого «белорусского диктатора».

Пропаганда она и в Германии пропаганда, а потому нет ничего удивительного в том, что «Немецкая волна», к примеру, с одной стороны заявляет о том, что белорусские власти якобы продолжают скрывать массовое заражение коронавирусом в Белоруссии, а с другой — обвиняют их в создании условий для эпидемии, чтобы остановить протесты.

Такова логина «немецких аналитиков», говорящих на русском языке. Параллельно ими заявляется, что в начавшемся росте числа заразившихся виновата не белорусская оппозиция, призвавшая к массовым акциям протеста, а полиция, которая задерживала протестующих и несколько дней держала их «в антисанитарийных условиях».

Так что коронавирус коронавирусом, а его использование в политической пропаганде никто не отменял. Тем более, что по мысли «Немецкой волны», Лукашенко страшнее всякого коронавируса.

Русская линия