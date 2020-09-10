Ранее запрещённый в служении клирик так и не явился ни на одно заседание суда…

Церковный суд Екатеринбургской епархии в четверг принял решение об отлучении от Церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), сообщил журналистам председатель суда митрофорный протоиерей Николай Малета, передаёт Интрфакс.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от Церкви», — сказал священник.

В свою очередь глава Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло отметил, что отец Сергий (Романов) имеет право подать апелляцию. Однако для этого он должен лично присутствовать на заседании.

Сам анафематствованный клирик ранее категорически отказался присутствовать на суде, требуя, чтобы в него вызвали свидетелей, которые бы подтвердили его собственные обвинения против священноначалия. Таким образом, отец Сергий не продемонстрировал никакого желания каяться.

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