Русская линия
Сводка новостей от 8 сентября 2020

Протоиерей Владимир Фоменко: «Мне не хочется верить в то, что это был поджог»
Один из самых древних храмов Горловской епархии Петропавловский собор в Лимане полностью уничтожен пожаром…

Горит Петропавловский собор в ЛиманеПолностью сгорел деревянный Петропавловский собор в Лимане Донецкой области. Кирпичный Владимирский храм, который находится на этой же территории, удалось отстоять. Пострадавших и погибших нет. Об этом 8 августа 2020 года, сообщили в Горловской епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Около 14:00, уже после закрытия храма, настоятелю позвонили и сказали, что в храме пожар. Огонь начал распространяться из северного крыла, причина возгорания неизвестна. «Мне не хочется верить в то, что это был поджог, потому что не было никаких угроз, мы ни с кем не конфликтовали. Проводка была новая, медная, так что никаких предположений по этому поводу у меня нет», — сказал настоятель сгоревшего храма протоиерей Владимир Фоменко.

Из церкви успели вынести жертвенник, богослужебные сосуды, часть икон — в этом духовенству и прихожанам помогли прохожие, которые увидели пожар. Замок на входной двери заклинило, в горящий храм получилось войти только через пономарку. Все святыни спасти не удалось: когда здание начало разрушаться, пожарные отвели людей на безопасное расстояние, и им оставалось только наблюдать.

По свидетельству священника, рядом находиться было невозможно, сухая трава загоралась на расстоянии тридцати метров от церкви, а на крыше и стенах Владимирского храма закипала вода.

Петропавловский храм был одним из древнейших в епархии. Построили его в 1848 году. Храм пережил две мировые войны и тяжёлые годы гонений на Церковь от советской власти. В 1930 году Петропавловский храм и часовня, что находится рядом с ним, были закрыты. Церковь была вновь открыта в 1941 году, однако восстановить храм не удавалось вплоть до конца советской эпохи. Долгое время иконостасом служил кусок ткани. В 1956 году был установлен семиярусный иконостас, который расписали художники из Горловки и Никитовки. Лишь в начале 1990-х годов благодаря стараниям прихожан храма и священника — протоиерея Владимира Фоменко — были восстановлены центральный купол и колокольня. В 1998 году, когда отмечалось 150-летие Петропавловской церкви, она впервые была расписана. В 2008 году была проведена вторая реставрация храма. В 2012 году был установлен дубовый иконостас, а также деревянные резные двери — точная копия ворот древней церкви апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Храм имел статус собора.

Русская линия

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Протоиерей Владимир Фоменко: «Мне не хочется верить в то, что это был поджог»
Один из самых древних храмов Горловской епархии Петропавловский собор в Лимане полностью уничтожен пожаром...

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