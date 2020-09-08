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Сводка новостей от 8 сентября 2020

Генсек ООН Гутерриш ведёт активную пропаганду абортов
Администратор Агентства США по международному развитию Джон Барс призвал главу ООН прекратить защищать убийства детей в утробе матери…

Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время виртуальной встречи в ратуше с феминистками заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу ущемлять право на аборт, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Lifesitenews.com.

Отвечая на вопрос об абортах и дипломатии администрации Трампа в защиту жизни, Гутерриш заверил феминисток, что будет «бороться» с правительствами, которые «ставят под сомнение предоставляемые услуги (речь идёт об абортах — Ред.)» во время пандемии COVID-19.

«Совершенно очевидно, что мы являемся свидетелями очень сильной атаки на все достижения, достигнутые после Пекина, и в отношении сексуального и репродуктивного здоровья», — сказал он, имея в виду конференцию ООН 1995 года, которая закрепила аборты в политике ООН.

«Я включил это во все свои выступления, и я включил это во все свои аналитические записки и в работу групп стран-участников», — подчеркнул он.

В свою очередь, сообщения об усилиях ООН по использованию пандемии COVID-19 для пропаганды абортов как в целом, так и путем оказания давления на отдельные страны, побудили исполняющего обязанности администратора Агентства США по международному развитию Джона Барса написать Гуттеришу с призывом прекратить пропаганду абортов.

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Генсек ООН Гутерриш ведёт активную пропаганду абортов
Администратор Агентства США по международному развитию Джон Барс призвал главу ООН прекратить защищать убийства детей в утробе матери...

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