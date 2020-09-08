За последний год в австралийском штате Виктория 124 человека совершили самоубийство при врачебном содействии, из них 67 — с января по июнь. Всего было выдано 231 разрешение, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

В 25 процентах случаев авторизация была получена менее чем через 11 дней после подачи заявки. Средний возраст пациентов, попросивших об этой услуге, — 70 лет. 78 процентов из них имели онкологическое заболевание, 15 процентов — нейродегенеративное и 7 — другие патологии, в частности, фиброз легких. За последний год также увеличилось на 7 процентов число врачей, которые проходят специальную подготовку для помощи в самоубийстве: теперь это содействие могут оказать 37 процентов врачей штата Виктория.

Все эти данные представлены в последнем отчете местных властей.

По мнению католических епископов Балларата, Мельбурна, Сандхерста и Сейла, эти цифры нельзя назвать достижением местного здравоохранения, скорее, наоборот.

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