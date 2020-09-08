Русская линия
Сводка новостей от 8 сентября 2020

У Константинопольского Патриархата далеко идущие планы по ослаблению Русской Православной Церкви
Фанар своей отменой грамоты о передаче Киевской Митрополии Московскому Патриархату создал идеологическую почву и для раскола в Белоруссии, обратил внимание иерей Игорь Шумак…

Карта БелоруссииСвященник храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Натальи на Лесном массиве в Киеве иерей Игорь Шума в программе «Право на веру» в эфире «Першого Козацького» обратил внимание, что отменённая Патриархом Варфоломеем грамота 1686 года о передаче Московскому Патриархату Киевской митрополии означает претензии Фанара не только на Украину, но и на Белоруссию, сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня в Беларуси основа для раскола и создания «автокефальной церкви», к чему, в частности, накануне призвали в ПЦУ, священнослужитель отметил, что «идеологически этот материал уже создан». «Вселенский Патриарх своим решением отменил грамоту о передаче Митрополии в 17 веке Московскому Патриархату, а земли этой Митрополии включают как раз и белорусские, — пояснил он. — Поэтому сейчас, фактически, — вот вам идеология, вот вам решение — действуйте».

По мнению отца Игоря, в этой ситуации «наверняка, найдется кто-то, кто решит действовать». «Пусть даже пока это будет какая-то маргинальная группа людей — всё равно есть почва, на которой они могут вырастить новую организацию», — добавил священнослужитель.

Однако, считает он, сейчас серьёзных сил, которые готовы учинить церковный раскол в Белоруссии, нет.

«Как бы ни хотели наши „реформаторы“ Церкви, которые выступали организаторами создания ПЦУ, как бы они ни пытались сейчас разбудить белорусское священство, чтобы хоть как-то повернуть в сторону независимости, на самом деле в Беларуси нет единой лидирующей силы, которая была бы способна организоваться, организовать паству и выступить за создание новой структуры», — сказал иерей Игорь Шумак.

Русская линия

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У Константинопольского Патриархата далеко идущие планы по ослаблению Русской Православной Церкви
Фанар своей отменой грамоты о передаче Киевской Митрополии Московскому Патриархату создал идеологическую почву и для раскола в Белоруссии, обратил внимание иерей Игорь Шумак...

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